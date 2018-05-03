السودان: ندعم سد النهضة منذ أن كان فكرة.. وإثيوبيا: لن يضر حصة مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن سد النهضة الإثيوبي لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث حول السد الذي تتخوف مصر من تأثيره عليها.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع البشير في الخرطوم، الخميس، إن سد النهضة "لن يلحق ضررا" بحصة مصر من مياه النيل. وأضاف: "لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر، ومن وجهة نظرنا، فإن المشروع مفيد للدول الثلاث".

من جانبه، أكد البشير أن السودان يدعم سد النهضة "تماما منذ أن كان فكرة". وقال إن "السودان قد وجد عبر الدراسات أن آثار السد الإيجابية تفوق بأضعاف آثاره السلبية". وأضاف: "تم التأكد تماما من سلامة السد وأنه لا يشكل تهديدا للسودان ومصر".

وتابع الرئيس السوداني بالقول: "نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة. وهناك التزام قاطع بألا تتأثر حصص مياه مصر من قيام السد، وتعبئة البحيرة لن يؤثر سلبا على منشآت الري في السودان ومصر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.