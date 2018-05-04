أبومازن يعتذر: أحترم اليهودية والهولوكوست أشنع جريمة في التاريخ

القدس (CNN)-- اعتذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن)، الجمعة، عن تصريحاته التي أثارت جدلا مؤخرا واعتبرها البعض معادية للسامية، مؤكدا على احترامه الكامل للديانة اليهودية وإدانته للهولوكوست.

وقال أبومازن، في بيان: "إذا شعر الناس بالإهانة من خطابي أمام المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، فأنا أعتذر لهم. وأود أن أؤكد للجميع أنه لم يكن في نيتي القيام بذلك، وأنني أؤكد مجددا على احترامي الكامل للدين اليهودي، وكذلك غيره من الأديان السماوية".

وأضاف: "أود أيضا أن أكرر إدانتنا للمحرقة النازية (الهولوكوست)، كونها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها". وتابع بالقول: "كذلك فإننا ندين معاداة السامية بجميع أشكالها، ونؤكد التزامنا بحل الدولتين، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

وكان عباس قال، في كلمة خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، إن الهولوكوست لم تحدث لأسباب دينية بل بسبب الدور الذي لعبه يهود أوروبا على الصعيد الاقتصادي. بينما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، قائلا إن عباس تحدث مجددا عن "أكثر الشائعات الكاذبة حقارة" ضد السامية.