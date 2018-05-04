قرقاش: التمرد الحوثي بأضعف حالاته.. والآن لحظة التركيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "التمرد الحوثي" يمر بأضعف حالاته في الوقت الحالي على الصعيدين العسكري والساسي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسيا وعسكريا، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيما، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية."

ويذكر أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن أعلن مؤخرا عن مقتل صالح الصماد، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الأمر الذي اعتبر ضربة ضد الجماعة والتي تطرق لها عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين متوعدا بأنها لن تمر دون حساب على حد تعبيره.