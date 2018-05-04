السيستاني يدعو العراقيين إلى عدم انتخاب "الفاسدين المجرَّبين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المرجع الشيعي الأعلى بالعراق على السيستاني، الجمعة، العراقيين إلى عدم انتخاب من وصفهم بـ"المخادعين الفاشلين والفاسدين من المجرَّبين أو غيرهم"، في الانتخابات العراقية المقرر في 12 مايو/ أيار الجاري.

وقال السيستاني، في بيان على موقعه، إن "المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابية، بمعنى أنها لا تساند أيّ شخص أو جهة أو قائمة على الاطلاق، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص".

وأضاف: "من الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أيّ عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية، فالعبرة كل العبرة بالكفاءة والنزاهة، والالتزام بالقيم والمبادئ، والابتعاد عن الأجندات الأجنبية، واحترام سلطة القانون، والاستعداد للتضحية في سبيل إنقاذ الوطن وخدمة المواطنين، والقدرة على تنفيذ برنامج واقعي لحلّ الأزمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال".

وتابع السيستاني بالقول إن "الطريق إلى التأكد من ذلك هو الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم ـ ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم".