شاهد.. حقوق المثليين تدخل ساحة الانتخابات اللبنانية

حقوق المثليين تدخل ساحة الانتخابات اللبنانية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
لبنانالبرلمان اللبنانيالانتخابات اللبنانيةالمثلية الجنسية
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بينما يستعد لبنان لانتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى منذ تسع سنوات، يدفع الشباب اللبناني بحقوق المثليين إلى طاولة الأجندات السياسية، وهذه المرة الأولى لحدوث أمر كهذا في العالم العربي.

لبنانالبرلمان اللبنانيالانتخابات اللبنانيةالمثلية الجنسية