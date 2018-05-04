شاهد.. حقوق المثليين تدخل ساحة الانتخابات اللبنانية
حقوق المثليين تدخل ساحة الانتخابات اللبنانية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
1:22
بينما يستعد لبنان لانتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى منذ تسع سنوات، يدفع الشباب اللبناني بحقوق المثليين إلى طاولة الأجندات السياسية، وهذه المرة الأولى لحدوث أمر كهذا في العالم العربي.
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