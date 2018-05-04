البنتاغون يعلق على تقرير وجود "قوات خاصة أمريكية في السعودية"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إن العلاقات العسكرية بين بلادها والمملكة العربية السعودية قوية ومتنوعة، لافتة إلى مساعدة الجيش الأمريكي للسعودية في تأمين حدودها.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوايت، الخميس، حيث قالت في رد على سؤال حول عدد القوات الأمريكية في السعودية: "ليس لدي رقم محدد، ولكن كما تعلمون فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تاريخ طويل من العلاقات العسكرية مع السعودية، ولدينا عدد من القوات هناك يقومون بالمساعدة، وكما قلنا في السابق بعمليات إعادة تزويد الوقود والأمور اللوجستية ومشاركة المعلومات الاستخباراتية ومساعدتهم على حماية حدودهم."

وحول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود عناصر "القبعات الخضراء" (القوات الخاصة الأمريكية) في السعودية، قالت وايت: "سياستنا تتمثل بعدم مناقشة مكونات قواتنا المسلحة ولن نتحدث عن هذا، وكما قلت علاقاتنا العسكرية مع السعودية قوية ونحن هناك لمساعدتهم على حماية حدودهم."

وتطرق وايت إلى الملف العراقي، قائلة إن عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق تبلغ 5000 عنصر تقريبا، مؤكدة على أن هذا الرقم متغير.