بينها مصر.. تعرف على أقل دول تُرفض طلبات لجوء مواطنيها بأمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أظهر تقرير لجامعة سيراكوس الأمريكية أن طلبات اللجوء لأمريكا والمقدمة من مواطنين مصريين تعتبر من بين أقل الطلبات التي يرد عليها بالرفض، حيث تبلغ نسبة رفض لجوء المصريين 11.1 في المائة، وهي النسبة التي تعتبر متدنية للغاية مقارنة بدول أخرى.

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وأظهر التقرير الذي تناول الفترة الزمنية بين العام 2012 و2017 أن المواطنين السوريين يتمتعون بمعدلات رفض متدنية أيضا تصل نسبتها لـ18.5 في المائة، إلى جانب دول أخرى مثل إثيوبيا بنسبة 17 في المائة والصين 20 في المائة.

على الصعيد الآخر أظهر تقرير سيراكوس الدول التي يتعرض مواطنوها من طالبي اللجوء إلى معدلات رفض عالية، تصدرتها المكسيك بنسبة رفض 88 في المائة تليها تاهيتي بنسبة 86.1 في المائة ثم السلفادور بنسبة 79.2 في المائة، وأدرجت الصومال في هذه القائمة بنسبة 59.4 في المائة.

ويذكر أن "اللجوء" هو حالة تمنح للأفراد الفارين من الملاحقة القضائية في بلدانهم للعيش في دول أخرى.