أردوغان: سنبقى بعفرين حتى تحقيق الأمن.. وهدفنا التالي إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده ستبقى في منطقة عفرين السورية، إلى حين تحقيق "الأمن الكامل" فيها على حد تعبيره، وذلك بعد إعلان أنقرة "تحرير" المدينة بالكامل ممن وصفتهم بالتنظيمات الإرهابية ضمن عمليات "غصن الزيتون."

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان قوله: "إن الهدف التالي لأنقرة هو تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج،" لافتا إلى أن "الولايات المتحدة اعتقدت أنها ستحصل على نتائج من خلال التعاون مع الإرهابيين؛ إلا أنها لم تحصل على هدفها المنشود."

وأضاف: "نواصل المباحثات (مع الولايات المتحدة)، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر (..) نحن غير طامعين في أراضي سوريا، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا."