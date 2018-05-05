قرقاش عن كلمة الجبير بـ"التعاون الإسلامي: أولويات الخطاب السياسي السعودي واضحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أولويات الخطاب السياسي للمملكة العربية السعودية، واضحة، وذلك في تعليق على كلمة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مستمعا الي كلمة معالي الأخ عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بدكا، أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، ودور عربي وإسلامي تتفائل به الإمارات وترى فيه تعميق للإعتدال والتوازن الإقليمي."

وتابع قرقاش في تغريدة منفصلة: "ويبرز موضوع محنة الروهينغيا كقضية إسلامية وإنسانية بإمتياز، التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حلّ مأساتهم."