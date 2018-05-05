خلفان: قوات الإمارات في 85% من أراضي اليمن.. ومن يحتج على الوجود بسقطرى احتج على مشاركتنا بالتحالف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن القوات الإماراتية تتواجد في 85 في المائة من الأراضي اليمنية، لافتا إلى أن من يحتج على تواجد قوات الإمارات في سقطرة قد احتج من قبل على مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية لـ"دعمك الشرعية" في اليمن.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الذين يحتجون على تواجد الامارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت ابناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن.. الامارات قواتها في 85% من الاراضي اليمنية تشارك التحالف في غاياته العربية السامية."

وتابع قائلا: "لكن الاخوانيات والمرتزقة من تنظيم الحمدين لا يعجبهم دور دول التحالف الرامي الى طرد شريفة واخوانها.. التحالف عرض الحلول السلمية على الحوثي فأبى عميل إيران إلا ان يركع لأوامر خامئني...لذا يستأهل ما يلحق به."

وأضاف: "منذ امد بعيد إذا قال لي انسان انه من سقطرة... كأنه يقول لي من دولة خليجية... الذين لا يعرفون علاقتنا الاخوية بالسقطريين ...خرفان."