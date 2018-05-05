روحاني: قرار حظر "تيليغرام" يتعارض مع الديمقراطية والحرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حظر تطبيق "تيليغرام" بقرار قضائي، في إيران، واعتبر أن الأمر "مخالف للديمقراطية"، حسبما نشر السبت عبر صفحته الرسمية على إنستغرام.

وقال روحاني: "العملية غير المبررة من قبل جهاز القضاء، تتضارب مع شعارات الاستقلال، والحرية والجمهورية الإسلامية، وتتعارض بشدة مع الديمقراطية".

وكشف الرئيس الإيراني أن حكومته لم تصادق على قرار الحظر، وقال: "هذه الحكومة لم تقم بحظر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولن تقوم بذلك في المستقبل، قرار حظر تيليغرام لم توافق عليه أو تصدره الحكومة"، حسب تعبيره.

وقامت محكمة الثورة الإيرانية بإصدار حكم يقضي بحظر البرنامج، لأسباب أمنية، وذلك في 30 أبريل/نيسان، أي بعد أقل من خمسة أشهر على قرار حظره للمرة الأولى خلال الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/ كانون ثاني الماضي، ضد الحكومة الإيرانية.