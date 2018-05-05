بن دغر يبحث "التوتر" في سقطرى مع وفد سعودي.. وقرقاش: سندعم أهلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الجمعة، أنه بحث مع وفد سعودي، في حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، "التوتر" الذي نشب في سقطرى وأسبابه، دون أن يوضح طبيعة ذلك التوتر، بينما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على دعم أهالي سقطرى.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نيو"، التابعة لنظام الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا، أن بن دغر "استقبل رئيس اللجنة السعودية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجزيرة وتفقد أحوالها في كافة المجالات، والاستماع إلى الحكومة والسلطة المحلية حول ما حدث في الجزيرة مؤخرا". ولم تذكر الوكالة ما الذي حدث تحديدا، لكن وسائل إعلام يمنية محلية تحدثت عن وجود توتر بين بن دغر والإمارات.

وأضافت: "في بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء باللواء الشهري والأخ أبو سيف الإماراتي (لم توضح اسمه أو صفته) والوفد المرافق له، بقدومهم إلى جزيرة سقطرى. واستعرض الجانبان أسباب التوتر الذي نشب في سقطرى والذي حدث بعد وصول رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى الجزيرة بيومين، وأثار تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع التي أفضت إلى التوتر".

وقال بن دغر عبر حسابه على تويتر: "بحثنا مع اللجنة السعودية سبل إزالة هذه الأسباب استناداً للأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة ومساهمة فاعلة من دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين، وكيفية الحفاظ على هذا الإطار الحاكم للعلاقة الأخوية والاستراتيجية".

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات". وأضاف: "لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".