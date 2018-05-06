مقتل 3 فلسطينيين حاولوا عبور حدود قطاع غزة مع إسرائيل

القدس (CNN) – لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم، برصاص القوات الإسرائيلية، بعد محاولتهم عبور الحدود من قطاع غزة إلى إسرائيل، الأحد، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وعُرفت هوية شخصين من القتلى وهما، بهاء قديح ويبلغ من العمر 23 عاما، ومحمد أبو ريدة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وفقا لوزارة الصحة.

من جانبها، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية في بيان لها إن "هذه الحادثة، هي محاولة لتدمير البنية الأمنية وخرق لسيادة إسرائيل"، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه الحادثة بعد ستة أسابيع، شهدت خلالها حدود إسرائيل مع قطاع غزة احتجاجات من قبل الفلسطينيين راح ضحيتها 51 فلسطينيا، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية وفقا لإحصائية أجرتها CNN بالاستناد إلى معلومات من وزارة الصحة.

وطالب الفلسطينيون في هذه الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة إلى الأراضي التي نزحوا منها وعائلتهم، على مدار العقود السبعة الماضية.

بالمقابل، اتهمت إسرائيل حركة حماس بلعب دور بارز في إشعال هذه الاحتجاجات، كما وجهت أصابع الاتهام للمحتجين بأنهم يسعون إلى تحقيق مصالح الحركة.