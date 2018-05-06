العراق يشن غارات ضد داعش داخل سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن سلاح الجو العراقي، غارات جوية ضد هدف قال إنه لـ"قيادات" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" داخل الأراضي السورية.

جاء ذلك في تدوينة على صفحة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ... ابطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الارهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الاراضي السورية."

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشن فيها سلاح الجو العراقي لغارات على أهداف تابعة لداعش داخل سوريا حيث شنت مقاتلات F-16 العراقية غارات ضد مواقع ومخابئ للتنظيم داخل سوريا في مناطق مثل البوكمال.