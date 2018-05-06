نشطاء يتداولون فيديوهات لـ"احتكاك" بين مؤيدي حزب الله وتيار المستقبل.. والأخير: الرد بالتصويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أحداث ما وصفه بـ"احتكاك" بين مناصرين للمستقبل مع مؤيدين لحزب الله وأمل، أمام مكتب تيار المستقبل في منطقة سبيرز، مساء السبت، لافتا إلى وقوع إصابتين طفيفتين.

وقال التيار في بيان نشر على موقعه الرسمي: "حصل احتكاك مساء أمس، أمام مكاتب تيار المستقبل في سبيرز، بين مسيرة لشبان من حزب الله وأمل ومناصرين للمستقبل كانوا يهتفون للتيار، تخلله رشق مكاتب المستقبل بالعصي والزجاجات ما أدى الى إصابتين طفيفتين."

وأضاف: "حرص تيار المستقبل على احتواء ما حصل في حينه، وتفادي أي استفزاز، قد يعكر صفو الاستحقاق الانتخابي، والتأكيد من قبل مناصريه أن الرد سيكون في صناديق الاقتراع.. وعلى الأثر، اصدرت الامانة العامة لتيار المستقبل تعميماً الى جميع محازبي ومناصري تيار المستقبل، بوجوب حشد كل الجهود لتأمين اجراء انتخابات هادئة وديموقراطية، وتجنب الانجرار وراء أية استفزازات يمكن أن يتعرضوا لها."