بدء الانتخابات البرلمانية بلبنان.. وتحذير لوسائل الإعلام من أي مواد دعائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— فتحت مراكز الاقتراع في لبنان، صباح الأحد، أبوابها لبدء الإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية اللبنانية حيث سيتم التنافس على 128 مقعدا بمجلس النواب.

انتخابات لبنان.. خيارات محيرة أمام الناخبين 3:14

وذكرت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان بالصمت الانتخابي محذرة جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية على لسان عطالله غشام، أمين سر هيئة الإشراف على الانتخابات، قوله: "لا يحق لأي مرشح او فاعل في الشأن السياسي كرئيس حزب او رجل سياسة ان يتحدث او يصرح لوسائل الاعلام او يدعو الى الاقتراع، او ان يصرح لأي وسيلة اعلامية من داخل صناديق الاقتراع، لكن يمكن نقل الصورة اي نقل العملية الانتخابية وليس تصريحه اطلاقا، وذلك حتى اقفال صناديق الاقتراع في السابعة من مساء غد الاحد."