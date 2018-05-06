روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد
روحاني: لن نناقش سياساتنا وأسلحتنا مع أحد
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الأحد إنه “عندما يتعلق الأمر بالأسلحة والدفاع عن بلادنا، لن نتناقش مع أي أحد.”
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