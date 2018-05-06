ميقاتي: الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا في طرابلس.. وعشنا عرسا ديمقراطيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أرجع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، سبب الإقبال الذي اعتبره "ضعيفا" على الانتخابات النيابية في مدينة طرابلس، إلى "رفض الناس" للقانون الانتخابي، لكنه لفت إلى أن لبنان عاش "عرسا ديمقراطيا"، وفقا لتغريدتين نشرهما الأحد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال ميقاتي: "الملاحظ أن الاقبال كان ضعيفاً في طرابلس لأن الناس رافضة للقانون الحالي وسنقول للفائز مبروك مهما كانت النتيجة وكلنا نتنافس على الخدمة العامة".

ورغم الإقبال الضعيف على الانتخابات في طرابلس من وجهة نظره، رأى ميقاتي أن لبنان عاش عرسا ديمقراطيا، بعد غياب تسع سنوات.

يذكر أن رجل الأعمال اللبناني، شغل منصب رئيس وزراء لبنان، بين عامي 2011 و2013، في فترة ثانية، بعد أن تولى رئاسة الوزراء مؤقتا في أعقاب اغتيال رفيق الحريري عام 2005.