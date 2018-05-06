نتنياهو: الآن أفضل من لاحقا لوقف عدائية إيران بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "الآن أفضل من لاحقا" للعمل على "وقف عدائية" إيران في المنطقة، على حد تعبيره، وذلك في بداية الاجتماع الوزاري الإسرائيلي الأسبوعي.

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وأوضح نتنياهو قائلا: "الحرس الثوري الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية كان ينقل أسلحة متطورة في سبيل مهاجمتنا على الخطوط الأمامية وعلى واجهتنا،" واصفا هذه الأسلحة بأنها تشمل "طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ أرض- أرض وأنظمة إيرانية مضادة للطائرات التي تهدد الطيران الإسرائيلي."

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "نحن مصممون على صد عدائية إيران ضدنا في مراحل متقدمة، حتى لو تطلب ذلك صراعا، الآن أفضل من وقت لاحق، الأمم التي لا ترغب للتعامل ضد هذه العدائية ستدفع ثمنا أكبر في وقت لاحق."