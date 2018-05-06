وزير الخارجية التركي يهدد أمريكا بـ"الانتقام".. ويؤكد: لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الانتقام" في حال إلغائها لصفقة بيع طائرات F-35 لبلاده، في تصريحات أدلى بها لـCNN ترك، الأحد.

وقال أوغلو: "فرض حظر أمريكي على تركيا أمر غير منطقي وخاطئ، وإذا أقدمت أمريكا على هذه الخطو سننتقم، ولكن تركيا لا تريد حدوث هذا الأمر".

وأكد وزير الخارجية التركي، أن علاقات بلاده مع أمريكا لا يجب أن تتأثر بصفقة أبرمتها أنقرة مع روسيا لشراء صواريخ S-400، وشدد على أن بلاده تتبع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات، وأنه لا يجب مساءلة تركيا عن علاقتها بـ"طرف ثالث" (روسيا)، وكشف أنه يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل.

وسيتم مناقشة مشروع قرار يمنع إجراء صفقات بيع أسلحة ثقيلة دون صدور تقرير من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، والذي من المتوقع أن يدرس فرض ضغوطات إضافية على التعاون الدبلوماسي والعسكري بين واشنطن وأنقرة بسبب "التصرفات الاستفزازية" من قبل أنقرة.