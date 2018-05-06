الخارجية الإماراتية عن بيان بن دغر: تصعيد يخالف الواقع والمنطق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبرت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، عن استغرابها من البيان الذي أصدره رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، السبت، واعتبرته تصعيدا ضد الإمارات "يخالف الواقع والمنطق"، ولفتت إلى دور الإخوان المسلمين في "الحملات المغرضة" التي تستهدف أبوظبي، وذلك في بيان نشرته الخارجية ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية عن "استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، والتصعيد الذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه".

واستهجنت الخارجية الإماراتية في بيانها "إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية، وتدرك دولة الإمارات الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمين ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات، التي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الشرعية".

وأوضحت الخارجية دور الإخوان المسلمين قائلة إن "الحملات المغرضة، والتي يقودها الاخوان المسلمين، وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على دور الإمارات "المتوازن" في الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية ومساعدة الأهالي في جزيرة سقطرى، وأشارت إلى أن افتتاح بن دغر لبعض المشاريع في الجزيرة، يأتي في هذا الإطار، كما لفتت إلى عدم وجود مطامع إماراتية في اليمن، ودعت إلى التركيز على محاربة الحوثيين و" الابتعاد عن تشتيت جهود التحالف العربي من خلال اختلاق توترات جانبية غير واقعية"، والتي تصب في مصلحة الحوثيين وتساعدهم على الاستمرار في محاولة السيطرة على اليمن.

يذكر أن بن دغر كان قد أصدر بيانا السبت، ونشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اعتبر فيه الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمرا غير مبرر.