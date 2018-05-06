وزير خارجية أمريكا: نحتاج جهودا قوية لمنع سلوك إيران بسوريا واليمن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن هناك حاجة لجهود دبلوماسية قوية في سبيل منع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي سوريا واليمن بشكل خاص.

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جاء ذلك في تصريحات للوزير الأمريكي بيوم الشؤون الخارجية، حيث قال في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "نحن بحاجة إلى جهود دبلوماسية قوية هناك لمنع السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن ومختلف أنحاء المنطقة."

وتابع قائلا: "علينا أن نتصدى للتهديد من الإرهاب الجهادي ومن الأماكن ذات الحكم الضعيف جداً. هذه كلها تحديات كبيرة ولكنني واثق من أنّ فريقنا قادر على تطوير استراتيجيات وآثار دبلوماسية قادرة على حلها."