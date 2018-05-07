المتحدث باسم التحالف يكشف عن وضع آلية للتنسيق بين الإمارات وحكومة سقطرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المتحدث باسم التحالف العربي لـ"دعم الشرعية" في اليمن، تركي المالكي، الإثنين، عن وضع آلية تنسيق بين الإمارات والحكومة المحلية في جزيرة سقطرى، بعد حدوث اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، كما أكد أن قوات التحالف استهدفت قيادات من الصف الأول والثاني في صفوف الحوثيين.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي إن اختلافا في وجهات النظر قد حدث بين الإمارات والحكومة المحلية في سقطرى، لكنه أشار إلى التوصل لوضع آلية للتنسيق بين الطرفين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، أن معلومات استخباراتية كانت خلف استهداف دار الرئاسة في صنعاء، وكشف عن وجود قيادات حوثية خلال عملية الاستهداف، وأشار إلى أن قوات التحالف استهدفت قيادات من الصف الأول والثاني للحوثيين.

وكشف المالكي أن وفدا عسكريا سعوديا زار سقطرى والتقى برئيس الوزراء اليمني، وشدد المتحدث باسم التحالف على ضرورة توحد الأهداف التي انطلقت من أجلها عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.