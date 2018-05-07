الحريري: الانتخابات منحتنا 21 مقعدا في البرلمان.. والتحالف مع عون مستمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وزعيم تيار المستقبل، أن الانتخابات البرلمانية منحت تياره 21 مقعدا في مجلس النواب، وأشار إلى أن "المستقبل" واجه مشروعا كان يهدف لإقصائه من الحياة السياسية في لبنان، لكنه لفت إلى أن تحالفه مع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، سيستمر لأنه "يؤمن الاستقرار"، وذلك في كلمة ألقاها عقب الانتخابات النيابية اللبنانية، الإثنين.

وقال الحريري إن نتائج الانتخابات أعطت تيار المستقبل كتلة من 21 نائبا في البرلمان، وأشار إلى أن مقياس نجاح الحكومة كان بإجراء الانتخابات، دون النظر إلى القانون الذي طبق خلالها.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الانتخابات "محطة انتهت" بالنسبة له، مشددا على أن جمهور التيار هو الأساس في بقائه كتيار "اعتدال" في لبنان.

وعن تحالفه مع عون، فقال الحريري، إن هذا التحالف سيبقى مستمرا لأنه "يؤمن الاستقرار"، لافتا إلى أن لا مشكلة لديه مع نتائج الانتخابات، لأن التوافق السياسي هو الجانب الأكثر أهمية.

أما عن قضية امتلاك حزب الله للسلاح وللكتلة النيابية، فرأى الحريري أنها "قضية إقليمية"، بينما تمثل الحكومة اللبنانية وسياسة النأي بالنفس والبيان الوزاري، لبنان كبلد.