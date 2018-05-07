وزير إسرائيلي: إذا سمح الأسد لإيران بمهاجمتنا من سوريا ستكون نهايته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الرئيس السوري بشار الأسد بـ"إنهاء نظامه"، في حال سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل من الأراضي السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع موقع YNet، الإثنين.

وقال شتاينتز: "إذا سمح الأسد لإيران بأن تجعل من سوريا قاعدة عسكرية ضدنا، وأن تهاجمنا (إيران) من الأراضي السورية، عليه أن يعلم أن هذه ستكون النهاية، نهاية نظامه ونهايته"، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي في تعليقه على اللقاء المرتقب والذي سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "على الجميع أن يعلم أن لدينا خطوط حمراء وإذا أراد أحد ان يُبقي على الأسد في السلطة، فعليه أن يخبره بضرورة منع الصواريخ وطائرات "الدرون" من مهاجمة إسرائيل".

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لرد إيراني على قصفها لمواقع عسكرية قرب مدينتي حمص وحلب السوريتين، والذي قُتل فيه عدد من الضباط الإيرانيين وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان ونفته طهران.