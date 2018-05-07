رئيس بلدية القدس يعلق أول لافتة للسفارة الأمريكية: ليس حلما بل حقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك نير بركات رئيس بلدية القدس، الاثنين، في تعليق أول لافتة بشوارع القدس للسفارة الأمريكية المقرر افتتاحها في المدينة الأسبوع المقبل، وذلك بعد حوالي 5 شهور من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وقال بركات، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الأمر ليس حلما بل حقيقة. هذا الصباح علقت بفخر وسعادة أولى لافتات السفارة الأمريكية التي سيتم افتتاحها الأسبوع المقبل في القدس". وأضاف: "أشكر الرئيس ترامب على تحقيق هذه اللحظة التاريخية". وتابع بالقول إن "القدس هي العاصمة الأبدية لليهود، والعالم بدأ يعترف بهذه الحقيقة".

وكان ترامب أعلن، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أنه قد يحضر افتتاح السفارة الأمريكية، قائلا: "ربما أذهب، أنا فخور جدا بها... القدس كانت موضوعا للوعود منذ سنوات طويلة كما تعلمون، وعد الكثير من الرؤساء بالسفارة في القدس، قدموا وعودا انتخابية كثيرة لكنهم لم يمتلكوا الشجاعة لنقلها، أنا فعلتها ولذلك ربما أذهب".