ترامب: لا نحتاج لـ"دبلوماسية الظل" التي اتبعها كيري في الاتفاق النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج لـ"دبلوماسية الظل" التي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، في التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني، الإثنين.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الولايات المتحدة لا تحتاج لدبلوماسية الظل التي اتبعها جون كيري، والتي من الممكن أن تكون غير شرعية، في الاتفاق النووي الإيران والذي تمت المفاوضات عليه بشكل سيء جدا".

وتابع الرئيس الأمريكي في نفس التغريدة قائلا: "لقد كان (كيري) الرجل الذي خلق هذه الفوضى في المقام الأول"، حسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، والذي عمل في إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، قد نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، في الأول من مايو/أيار، قال فيها: "لم يكن هناك مفاوضات، وهذا الأمر تغير بإبرام الاتفاق النووي، انسحبوا منه، وعودا إلى ما كنا عليه، غدا".

يذكر أن إدارة ترامب لديها مهلة حتى 12 مايو/أيار كي تعلن عن موقفها النهائي من الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران والذي وصفه الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، بـ"الفظيع" و "السيء".