البيت الأبيض يعلن عن الوفد الذي سيحضر افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن البيت الأبيض، الإثنين، عن أسماء أعضاء الوفد الرئاسي الذي سيحضر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، دون أن تضم القائمة اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر البيت الأبيض تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيها أن أعضاء الوفد، وهم: نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشن، وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد.

ولم تضم القائمة اسم الرئيس الأمريكي أو وزير خارجيته، مايك بومبيو، الذي قام بزيارة لإسرائيل ضمن رحلته الأولى في منصبه الجديد، وقال إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتراف بالواقع.

يذكر أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل، سيقام في 14 من مايو/أيار الجاري، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل.