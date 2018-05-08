ترامب يعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. ويتوعد بعقوبات اقتصادية

ترامب يعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيراني
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ترامب يعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. ويتوعد بعقوبات اقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في كلمة له من البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال ترامب: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني"، قبل أن يقوم بالتوقيع على القرار الذي اتخذه.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة".

وتابع ترامب كلمته قائلا: "هناك خلل بجوهر الاتفاق النووي مع إيران، ونعلم جيدا ما الذي سيحدث إذا لم نفعل شيئا".

وتوعد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى" على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.

دونالد ترامبأمريكاإيرانالاتفاق النووي الإيراني
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