نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: لا نخشى العقوبات الأمريكية أو الضربات العسكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، سردار حسين سلامي، الثلاثاء، إن إيران لا تخشى العقوبات الأمريكية أو الضربات العسكرية، في الوقت الذي أشار فيه إمام الجمعة في العاصمة الإيرانية، طهران، كاظم صديقي، إلى أن توقعات المرشد الإيراني علي خامنئي، كانت صحيحة بأن الاتفاق النووي "سيُدمر تدريجيا".

وقال سلامي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، فارس، إن "أعداء إيران، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني، ودُماهم في المنطقة، يعلمون أن الأمة الإيرانية جهزت نفسها للسيناريو الأكثر خطورة"

من جانبه، قال صديقي في حديث للصحفيين في طهران، الثلاثاء: "كنا نعلم من البداية أن الاتفاق النووي ليس قويا وسيتم تدميره بشكل تدريجي، والآن بما أن النتيجة النهائية باتت معروفة، فهذا الأمر يثبت أن توقعات قائد الثورة كانت صحيحة".

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، قراره النهائي بشأن الانسحاب أو البقاء ضمن الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع إيران، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.