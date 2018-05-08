جندي إسرائيلي يغادر السجن بعد 9 شهور رغم إدانته بقتل فلسطيني مصاب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، عن إطلاق سراح الجندي إيلور عزاريا المٌدان بقتل فلسطيني مصاب يدعى عبدالفتاح الشريف، في الضفة الغربية، في مارس/ آذار عام 2016، بعد سجنه لمدة 9 أشهر فقط.

ووجهت الاتهامات ضد عزاريا بعد انتشار فيديو يظهر فيه وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو مصاب وممدد على الأرض بعد طعن وجرح جندي إسرائيلي آخر.

وفي نهاية يونيو/ حزيران 2017، أدانت محكمة إسرائيلية عسكرية عزاريا بالقتل وقضت بسجنه 18 شهرا وتخفيض رتبته من رقيب إلى جندي، ثم جرى تخفيف فترة عقوبته إلى 14 شهرا. وفي مارس/ آذار الماضي، صدر قرار بإطلاق سراحه بعد قضاء ثلثي المدة "لحسن السير والسلوك"، ليقضي في السجن ليغادر السجن بعد 9 أشهر.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن الحكم الصادر ضده بالسجن 18 شهرا "مخفف بشدة" و"يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب". وقالت المفوضية إنه "بالرغم من أن عقوبة عملية القتل غير العمد تصل لمدة عشرين عاما، حُكِمَ على الرقيب عزاريا بالسجن ثمانية عشر شهرا مع التخفيف". وأضافت: "يتعارض هذا الحكم أيضا مع الأحكام التي تصدرها محاكم إسرائيلية أخرى في جرائم أقل خطورة وخاصة الحكم على أطفال فلسطينيين بأكثر من ثلاثة أعوام سجنا بتهمة إلقاء حجارة على السيارات".