كيري لـCNN: أصدقاؤنا أكثر أماناً إذا بقينا في الاتفاق النووي مع إيران

شاهد.. كيري يدافع عن الاتفاق النووي الإيراني

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و16 دقيقة.
أسلحة إيرانإيرانالاتفاق النووي الإيرانيباراك أوباماجون كيري
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كيري كان وزيراً للخارجية وقت التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران في 2015.

(CNN)-- قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما كانت أمريكا ستستمر في الاتفاق النووي مع إيران أم لا، أكد وزير الخارجية السابق، جون كيري، أهمية البقاء في الاتفاقية، وذلك في تعليق له لشبكة CNN.

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