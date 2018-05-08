كيري لـCNN: أصدقاؤنا أكثر أماناً إذا بقينا في الاتفاق النووي مع إيران

(CNN)-- قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما كانت أمريكا ستستمر في الاتفاق النووي مع إيران أم لا، أكد وزير الخارجية السابق، جون كيري، أهمية البقاء في الاتفاقية، وذلك في تعليق له لشبكة CNN.