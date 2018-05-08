شاهد.. انتخابات لبنان: حزب الله الفائز الأكبر.. والحريري يهدد بترك منصبه

(CNN)-- أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ عام 2009 نتجت عنها سلسلة من المفاجآت. الفائز الأكبر كانت المجموعة المدعومة من قبل إيران، حزب الله، والتي حققت مكاسب مثيرة للإعجاب في العاصمة، بيروت. الخاسر الأكبر في التصويت كان حزب رئيس الوزراء سعد الحريري، تيار المستقبل، الذي خسر قرابة ثلث مقاعده في البرلمان.