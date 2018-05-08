(CNN)-- أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ عام 2009 نتجت عنها سلسلة من المفاجآت. الفائز الأكبر كانت المجموعة المدعومة من قبل إيران، حزب الله، والتي حققت مكاسب مثيرة للإعجاب في العاصمة، بيروت. الخاسر الأكبر في التصويت كان حزب رئيس الوزراء سعد الحريري، تيار المستقبل، الذي خسر قرابة ثلث مقاعده في البرلمان.
شاهد.. انتخابات لبنان: حزب الله الفائز الأكبر.. والحريري يهدد بترك منصبه
شاهد.. انتخابات لبنان: حزب الله الفائز الأكبر
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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في خطاب متلفز له قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن النتائج تعتبر نصراً سياسياً ومعنوياً.
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