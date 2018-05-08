نتنياهو: إيران تدعو لإزالة إسرائيل عن وجه الأرض.. وتجلب أسلحة خطرة إلى سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران تسعى لإزالة إسرائيل عن وجه الأرض، وأشار إلى أن طهران تحاول جلب "أسلحة خطرة" إلى سوريا، لتهديد أمن إسرائيل، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في قبرص.

وقال نتنياهو: "طهران تدعو لتدميرنا وإزالة إسرائيل عن وجه الأرض، كل يوم، وتمارس عدوانا صريحا ضدنا وضد كل دول المنطقة، لديها شبكة إرهابية منتشرة في كل أنحاء العالم وإنها تطمح الآن لجلب أسلحة خطرة إلى سوريا لتستخدمها ضد إسرائيل بهدف تدميرنا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "أعتقد أن الجميع يعلم أهداف إيران المؤذية وأعتقد أن الجميع يعلم أيضا أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيره.

وكان نتنياهو قد اتهم طهران بمحاولة جلب طائرات "درون" إلى سوريا وصواريخ أرض-أرض، ومضادات جوية من أجل تهديد إسرائيل.