تراجع أسعار النفط بأمريكا قبل إعلان ترامب عن قراره بشأن الاتفاق النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شهدت أسعار النفط تراجعا حادا قبل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره النهائي بشأن الانسحاب أو البقاء ضمن الاتفاق النووي الإيراني، الثلاثاء.

وانخفض مؤشر النفط الخام الأمريكي بنسبة تجاوزت الـ3 في المائة، وذلك قبل ساعات من إعلان ترامب عن قراره بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات التي رُفعت عن طهران عند توقيع هذا الاتفاق، وفقا لمسؤول أمريكي متطلع على الخطة.

وستستغرق عملية فرض العقوبات مجددا على إيران أشهرا، ستقوم خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه البنوك والشركات، لكن الخطة لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن، وستبقى معلقة حتى إعلان الرئيس الأمريكي عن قراره النهائي، مساء الثلاثاء.