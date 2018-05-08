روحاني يرد على قرار ترامب بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمريكا فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، وِاشار إلى أن الاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك في كلمة ألقاها من طهران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الثلاثاء.

وقال روحاني إن أمريكا لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق، وأشار إلى أن واشنطن كانت دائما تعادي إيران، وشعوب دول المنطقة، مثل أفغانستان والعراق واليمن.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الاتفاق لم يكن ثنائيا، بين إيران وأمريكا، بل كان دوليا وصادقت عليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأكد أن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة تحسبا لهذه الخطوة الأمريكية، دون أن يكشف عن تفاصيلها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر فرض عقوبات "على أعلى مستوى" على طهران، لكبح طموحها النووي.