السعودية والإمارات تؤيدان قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أيدت السعودية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية على إيران، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت المملكة في بيانها إنها تؤيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجبه، مجددا.

ولفتت السعودية إلى أن تأييدها السابق للاتفاق "كان مبنيا على قناعة تامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم"، وأشارت الرياض إلى أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته في "أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي"، بالإضافة إلى دعم طهران للنظام السوري الذي قتل شعبه واستخدم الأسلحة الكيماوية، حسب بيان السعودية.

وقالت المملكة إن حزب الله والحوثيين استخدموا "القدرات التي نقلتها إيران" لاستهداف المدنيين في السعودية واليمن وممرات الملاحة الدولية، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف "حازم وموحد" تجاه إيران.

من جانبها، أيدت الإمارات قرار ترامب، وقالت في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام): " الإمارات تدعو المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي".