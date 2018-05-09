وزير خارجية البحرين يؤيد انسحاب أمريكا من "النووي الإيراني": موقف قيادي كبير لترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، عن تأييد بلاده لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أن هذا القرار "موقف قيادي كبير" لترامب.

شاهد.. ترامب يوقع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 0:34

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للوزير البحريني، حيث قال: "موقف قيادي كبير من الرئيس دونالد ترامب لصالح أمن و استقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني و تشديد العقوبات على النظام الإيراني ، و البحرين تؤيد و ترحب."

وتابع قائلا: "ايران تقول ان الولايات المتحدة تنقض العهود! . لدينا معاهدات عديدة مع الولايات المتحدة تعود لعقود طويلة ولم تنقض اي منها. بل رأينا نقض العهود والكذب والتآمر من النظام الإيراني العديم الثقة."

وأضاف: "الاتفاق النووي الإيراني ولد هزيلا و عاش كسيحا . كان اتفاقا منقوصا اطلق يد ايران للعبث بأمن و استقرار المنطقة . و اليوم سقط و الحمدلله."