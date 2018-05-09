بعد تصريحه عن ولي العهد.. خاشقجي يدعو السعودية للرد على سفير إسرائيل في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الأربعاء، وزارة الخارجية السعودية إلى الرد على تصريح السفير الإسرائيلي في مصر دافيد جوبرين حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي كلمة خلال احتفال بـ"عيد استقلال" إسرائيل بأحد فنادق القاهرة، الثلاثاء، قال السفير الإسرائيلي: "نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل.. إن انضمام ولي العهد السعودي لدعم هذه الرؤيا من الاستقرار والنمو الاقتصادي الى جانب مصر وإسرائيل، يشكل معلما مهما، وعلينا العمل على توسيع المشاركة في هذه الرؤية لتضم دولا أخرى من أجل دفع المصالح المشتركة".

وعلق خاشقجي عبر حسابه على تويتر، قائلا إن "الزج بسمو ولي العهد في خطاب السفير الإسرائيلي بمصر كمؤيد لرؤية يتوهمها ولا ترضاها المملكة تستدعي ردا من وزارة الخارجية، الموقف السعودي واضح وجدد تأكيده بقمة الدمام"، في إشارة إلى القمة العربية الأخيرة التي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اسم "قمة القدس".