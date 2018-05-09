خامنئي: ترامب يريد إيران "عبدا ذليلا" مثل دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق كلاما "سخيفا وفظا" وردد "أكاذيب"، خلال إعلانه عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال خامنئي: "لقد سمعتم ليلة أمس كيف أن الرئيس الامريكي أطلق كلاما سخيفا وفظا. ربما كان هناك أكثر من 10 أكاذيب في كلامه. لقد تهدد وتوعد النظام والشعب معا بأنه سيفعل كذا وكذا. إني وبالنيابة عن الشعب الإيراني أقول: أيها السيد ترامب! إنك ترتكب غلطة وحماقة".

وأشار خامنئي إلى أنه "عندما بدأت القضية النووية كان يقول البعض لماذا تصرون على الاحتفاظ بالنووي، تخلوا عنه". وقال: "بالتأكيد كانت تلك الآراء خاطئة، إن القضية النووية تحتاج اليها البلاد، حيث أن البلاد بحاجة إلى 20 ألف ميغاوات من الكهرباء النووية وفق دراسات الخبراء".

وأضاف: "عندما كنا نقول إن قضية أمريكا مع إيران ليست متعلقة بالطاقة النووية وتلك مجرد ذرائع، كانوا يقولوا لنا، لا ليس هكذا، والآن رأيتم بأنهم ليس هكذا، نحن قبلنا الاتفاق النووي لكن العداء للجمهورية الإسلامية لم ينته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" ووكالة "تسنيم".

واعتبر خامنئي أن "سبب معارضة أمريكا لنظام الجمهورية الإسلامية هو أن أمريكا كانت مهيمنة بشكل كامل وقامت الثورة الإسلامية بتحجيمها". وقال: "يريدون حكاماً في الدول ليأخذوا أموالهم وينفذون أوامرهم، ومن ثم تبديلهم متى أرادوا، مثل الحالة الموجودة في دول الخليج، كعبد ذليل لأمريكا". وأضاف: "يقولون لهم عليكم فعل كذا، ويريدون أن يقولوا لإيران هذا أيضاً ولكن الشعب الإيراني شعب مستقل وعزيز، وأمريكا لا تتحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية".