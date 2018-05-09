خاشقجي: الاحتفال بانسحاب ترامب من "نووي إيران" مستعجل.. فهل سيفعل هذا شيئا تجاه يد إيران بالمنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إن الاحتفال بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مستعجل، لافتا إلى أن ما يهم المملكة العربية السعودية هو إطلاق يد إيران بالمنطقة.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الاحتفالية المبالغ فيها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مستعجلة، فالذي يهم السعودية هو إطلاق يد ايران في المنطقة فهل سيفعل شيئا حيال ذلك؟ ربما، ولكن تجارب الماضي تقول غير ذلك."

وتابع قائلا: "طالما انها ’منطقتنا‘ فنحن اولى بالدفاع عنها مع ’الأحرار‘ من اَهلها، لا أمريكا أو إسرائيل."

وفي ملف إيران، قال خاشقجي في تغريدة منفصلة سابقة: "باختصار: نتيجة الانتخابات في لبنان نكسة لمساعي السعودية في تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة… حان الوقت لإعادة النظر في الخطط والتحالفات السابقة ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة."

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