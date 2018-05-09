حصرياً.. أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني

أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق

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آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
تركيارجب طيب أردوغاندونالد ترامبأمريكاإيران
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أردوغان قال إن الانسحاب من الاتفاق النووي قد لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل إنه سيهدد العالم بأكمله.

(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن الولايات المتحدة ستكون من يخسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد لا تؤثر على المنطقة فحسب، بل إنها ستهدد العالم بأكمله.

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