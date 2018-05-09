(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن الولايات المتحدة ستكون من يخسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد لا تؤثر على المنطقة فحسب، بل إنها ستهدد العالم بأكمله.
حصرياً.. أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني
أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق
فقط على CNN
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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أردوغان قال إن الانسحاب من الاتفاق النووي قد لا يؤثر على المنطقة فحسب، بل إنه سيهدد العالم بأكمله.
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