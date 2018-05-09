حصرياً.. أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني

(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن الولايات المتحدة ستكون من يخسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد لا تؤثر على المنطقة فحسب، بل إنها ستهدد العالم بأكمله.