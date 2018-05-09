أردوغان لـCNN: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس خطأ فادح

أردوغان لـCNN:نقل سفارة أمريكا للقدس خطأ فادح

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
رجب طيب أردوغانأمريكاالقدس
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية، إن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس خطأ فادح.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس خطأ فادح.

رجب طيب أردوغانأمريكاالقدس