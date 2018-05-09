قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس خطأ فادح.
أردوغان لـCNN: قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس خطأ فادح
أردوغان لـCNN:نقل سفارة أمريكا للقدس خطأ فادح
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
0:42
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية، إن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس خطأ فادح.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.