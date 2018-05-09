الداعية العريفي: هذا ما يكتشفه المتأمل بتاريخ وتخطيط إيران السابق والحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، إن المتأمل بتاريخ وتخطيط إيران السابق والحالي يكتشف أن عبارة ‘ن "حركة فارسية لها أهداف."

جاء ذلك في تغريدة للعريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي. ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم."

ويذكر أن تغريدة العريفي تأتي بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا في كلمة له، الثلاثاء: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة،" متوعدا بعقوبات اقتصادية ضد طهران، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني قائلا إن أمريكا "فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، والاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن."

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.