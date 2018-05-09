بعد تأييد السعودية.. كيف ردت قطر على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني؟

كيف ردت قطر على انسحاب ترامب من اتفاق إيران؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين ودقيقة.
إيرانقطرالأزمة القطرية الخليجيةأمريكادونالد ترامب
شارك مع أصدقائك
0:34
يُعرض الأن

شاهد.. ترامب يوقع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

1:11
يُعرض الأن

شاهد.. فرنسا: الاتفاق النووي مع إيران "لم يمت" بانسحاب أمريكا

0:46
يُعرض الأن

شاهد.. مشرّعون إيرانيون يحرقون علم أمريكا ومستند الاتفاق النووي

1:45
يُعرض الأن

حصرياً.. أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني

0:47
يُعرض الأن

شاهد.. نتنياهو يعرب عن سعادته بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي: نشكر قيادتك الشجاعة

0:49
يُعرض الأن

كيري لـCNN: أصدقاؤنا أكثر أماناً إذا بقينا في الاتفاق النووي مع إيران

1:15
يُعرض الأن

روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

0:34

شاهد.. ترامب يوقع قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عن ترحيبهم بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أصدرت قطر ردا بدا غير حاسم في الانحياز لأحد الطرفين في الوقت الذي تربطها فيه علاقات جية مع الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني، وهي مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف".

وأضاف بيان الخارجية أن "قطر تؤكد في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه. وهنا تذكّر دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلّح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها".

وأكدت الخارجية القطرية أن "عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار، بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وعليه فعلى جميع الفاعلين مراعاة ألا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات".

وتابعت وزارة الخارجية بالقول إن "قطر تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي. إن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار".

إيرانقطرالأزمة القطرية الخليجيةأمريكادونالد ترامب
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"moataz","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بعد تأييد السعودية.. كيف ردت قطر على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني؟","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/09","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}