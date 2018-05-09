السبهان: انسحاب أمريكا من "نووي إيران" يوقف عبث طهران بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، إن انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب منالاتفاق النووي الإيراني يوقف "عبث" إيران اللامسؤول في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نظام ايراني مارق هو ومن يتبعه من مرتزقته، الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الضعيف هو اعادة الامور الى نصابها الصحيح وايقاف العبث الايراني اللا مسؤول في المنطقة."

وكان ترامب قال في كلمة له، الثلاثاء، معلنا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة،" متوعدا بعقوبات اقتصادية ضد طهران، وهو الأمر الذي رد عليه الرئيس الإيراني، حسن روحاني قائلا إن أمريكا "فشلت بالالتزام بتعهداتها الدولية في الاتفاق النووي، والاتفاق لم يكن ثنائيا، بل كان دوليا ومصادق عليه من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن."