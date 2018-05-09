مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخين إسرائيليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تصدت الدفاعات الجوية السورية لصاروخين إسرائيليين استهدفا منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق، ودمرتهما، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.

ونقلت سانا عن مراسلها سماع دوي انفجارات في الكسوة، قبل أن تعلن لاحقا رفقة التلفزيون الرسمي السوري، عن تدمير صاروخين إسرائيليين، في الوقت الذي رفضت فيه قوات الدفاع الإسرائيلية التعليق على هذه الأنباء لـCNN.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالدو ترامب، انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

يذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت سابقا أنها وجهت بفتح الملاجئ في مرتفعات الجولان تحسبا لأي هجوم إيراني من سوريا، في الوقت الذي حذرت فيه السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من الذهاب إلى الجولان.