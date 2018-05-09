المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" باليمن لـCNN: أصوات الانفجارات بالرياض سببها اعتراض صاروخ بالستي

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية لـ"دعم الشرعية" في اليمن، إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا بالستيا فوق العاصمة، الرياض.

جاء ذلك في تصريح حصري للمالكي لـCNN مؤكدا على أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في العاصمة السعودية، الرياض، سببها استخدام منظومة الباتريوت الصاروخية الدفاعية.

وبين المالكي أن الصاورخ اطلق من منطقة عمران في اليمن.