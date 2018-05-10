إسرائيل: فيلق القدس أطلق 20 صاروخا على الجولان.. والوكالة السورية تنشر فيديو لصواريخ ردت فيها إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن افيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن إيران شنت "عدوانا خطيرا،" الأربعاء، بعد إطلاق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لـ20 صاروخا على هضبة الجولان.

جاء ذلك في تدوينة لأردعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "عدوان إيراني خطير. رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من قبل فيلق القدس الإيراني باتجاه خط المواقع الأمامي في هضبة الجولان. تم اعتراض بعض الصواريخ. لا تقع اصابات او اضرار ملموسة.. نعتبر هذا الحادث بمثابة اعتداءا ايرانيًا وننظر اليه بخطورة. نحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة.. في هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية."

من وجهتها نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورا ومقاطع فيديو قالت إنها تظهر اعتراض الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية، مساء الارعاء، لافتة إلى أن الضربة الإسرائيلية اسنهدفت عددا من المواقع العسكرية وأسفرت عن تدمير موقع رادار.