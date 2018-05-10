الجبير لـCNN: سنحصل على قدرات نووية إذا فعلت إيران ذلك

الجبير: سنحصل على قدرات نووية إذا فعلت إيران

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ35 دقيقة.
الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةإيرانالاتفاق النووي الإيراني
1:07

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية شعبها وستسعى للحصول على قدرات نووية إذا فعلت إيران، وذلك في مقابلة مع CNN حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةإيرانالاتفاق النووي الإيراني