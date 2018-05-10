الجبير لـCNN: سنحصل على قدرات نووية إذا فعلت إيران ذلك

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية شعبها وستسعى للحصول على قدرات نووية إذا فعلت إيران، وذلك في مقابلة مع CNN حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.